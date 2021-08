Homem detido por colocar câmaras de filmar na casa de banho de alojamento local

O proprietário do alojamento local era conhecido dos lesados e terá alugado o estabelecimento para as férias dos turistas. O homem já foi detido.

Foi quando ia para tomar banho que a turista da América do Sul, de 29 anos, reparou que, num armário da casa de banho, havia duas bolsas com um orifício virado para o duche, “o que motivou a sua curiosidade”, refere a PSP da Amadora, em comunicado.

“A lesada acedeu ao interior das bolsas e confirmou a existência de uma câmara de filmar e de um telemóvel. Não havia dúvidas que estavam a ser feitas gravações daquele local”, avança uma fonte da Polícia de Segurança Pública onde foi reportado o caso.

A mulher guardou as bolsas e contactou a PSP, que se dirigiu à freguesia das Águas Livres. O suspeito de 35 anos estava na residência e, depois de ter tido um “comportamento nervoso e de um diálogo incoerente”, acabou por confessar o acto e foi detido no local. “As ligações que foram prontamente apreendidas”.

O casal deu entrada no turismo local no dia 8 de Agosto, domingo, e a situação terá acontecido no dia 9 entre as 22h e as 23h. A queixa foi formalizada na madrugada de dia 10, por volta da 1h da manhã.

Não se sabe a finalidade das filmagens capturadas. O senhorio é suspeito da prática do crime de devassa de vida privada.

O homem já foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste.