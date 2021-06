Pessoas mais idosas perdidas no sistema vão poder vacinar-se em qualquer local e sem marcação prévia

O coordenador da task force para o plano de vacinação contra a covid-19, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, engendrou um processo para vacinar as pessoas mais idosas que, por alguma razão, ficaram perdidas no sistema, numa altura em que avança já com grande rapidez a imunização da faixa etária acima dos 50 anos. O objectivo é que este processo, que ainda está a ser organizado, funcione como “uma espécie de casa aberta”, primeiro para as pessoas acima dos 70 anos, de maneira a permitir que sejam imunizadas sem terem que previamente agendar a toma da vacina, anunciou esta quarta-feira Gouveia e Melo.