Já te podes inscrever para testar bicicletas eléctricas em Matosinhos

O Matosinhos by AYR tem vagas para testar o sistema de partilha de bicicletas eléctricas na cidade. Durante seis meses, os participantes vão poder usar as bicicletas gratuitamente e monitorizar, em tempo real, a poupança de emissões de CO2 nas suas deslocações. Inscrições abertas a residentes até 31 de Maio.

Se gostas de andar de bicicleta e vives ou trabalhas em Matosinhos, podes fazer parte do Matosinhos by AYR para tornar a cidade mais sustentável. Este projecto-piloto incentiva a partilha de bicicletas eléctricas nas deslocações do dia-a-dia.

Para participar, basta viver ou trabalhar perto das estações Basílio Teles, ISCAP e CEiiA e utilizar a bicicleta pelo menos três vezes por semana. É ainda necessário ter um telemóvel com sistemas operativos Android 5 (versão 21), iOS 12.1 ou superiores, de modo a conseguir aceder à aplicação associada ao uso das bicicletas, e estar disponível para responder a inquéritos de melhoria do serviço promovidos pelas entidades organizadoras.

O teste começa a 1 de Junho e dura seis meses, durante os quais os participantes poderão utilizar gratuitamente as cerca de 25 bicicletas eléctricas disponibilizadas pelo município. Enquanto isso, a aplicação contabiliza, em tempo real, a poupança de emissões de dióxido de carbono (CO2) durante as deslocações, em comparação com outros meios de transporte.

Foto O programa Matosinhos by AYR é desenvolvido pela Câmara Municipal de Matosinhos, com apoio do CEiiA. CM Matosinhos

As viagens não têm tempo definido, mas terão de começar e terminar numa das estações mencionadas, onde se encontram as docas. Quando requisitadas, as bicicletas não poderão ficar paradas durante mais de 65 minutos, de forma a permitir a sua rotatividade.

Não há limite de idade nas inscrições, já que é importante “ter muitos perfis de utilização diferentes”, explica o vereador da Mobilidade da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, ao P3. “Importa podermos, por um lado, aperfeiçoar o sistema de partilha e percebermos as suas limitações físicas, mas, por outro, também percebermos de que forma é que ele se adapta às pessoas no seu dia-a-dia, quer sejam estudantes, trabalhadores ou outros cidadãos”, sublinha.

A iniciativa, apoiada pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CeiiA), tem também como meta permitir ao município trabalhar num preçário compatível com os objectivos de “democratização” deste meio de transporte. Segundo José Pedro Reis, haverá até a possibilidade de os utilizadores serem beneficiados, dependendo da quantidade de emissões poupadas e contabilizadas pela aplicação.

“Aquilo em que nós estamos aqui a trabalhar é a troca desta poupança de CO2, por exemplo, com horas de piscina nas piscinas municipais. Trabalharmos alguns mecanismos de compensação que possam fazer com que comecemos a testar, em ambiente real, de que forma é que esta decisão dos cidadãos de utilizarem meios de transporte sustentáveis se pode traduzir também no acesso a bens de natureza desportiva e cultural no município”, avança o vereador.

As inscrições para o projecto-piloto estão abertas até 31 de Maio, através do preenchimento de um formulário da Câmara de Matosinhos. Ao P3, o município adiantou que, das 50 vagas iniciais, há ainda 20 disponíveis.

