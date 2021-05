Festa em Ponta Delgada e no Bessa; desalento em Faro e Guimarães

Caiu o pano da I Liga 2020/21 com festa em Ponta Delgada, impasse em Vila do Conde, alívio no Bessa e desalento em Faro e em Guimarães. À entrada para o último dos 34 actos de mais uma época do campeonato português, havia ainda por atribuir o lugar de primeiro representante nacional na Conference League (será o Santa Clara), uma descida à II Liga (o Farense regressa ao segundo escalão) e a incómoda posição de ainda ter que disputar o play-off para garantir a manutenção (o Rio Ave ainda não está a salvo).

Das três equipas que entraram para a última ronda ainda com possibilidades de chegarem às competições europeias (V. Guimarães, Santa Clara e Famalicão) e das quatro que tentavam fugir à despromoção (Portimonense, Boavista, Rio Ave e Farense), três (Santa Clara, Boavista e Rio Ave) foram competentes, mas apenas os açorianos e os portuenses terminaram a época a festejar.

O jogo que mais rapidamente ficou decidido era o único onde havia duas equipas que ainda lutavam por objectivos. Em Ponta Delgada, Santa Clara e Farense precisavam de uma vitória, mas os açorianos foram muito mais competentes e, com uma goleada (4-0), condenaram os algarvios ao regresso à II Liga, ficando à espera das notícias que chegavam do Minho.

E para a equipa de São Miguel foram as melhores. Com a vitória do Benfica (3-1) em Guimarães, os vimaranenses foram ultrapassados sobre a meta pelo Santa Clara que, com o sexto lugar, garante a inédita presença numa prova europeia.

Com o lugar europeu desde cedo bem encaminhado para os Açores e a posição de despromoção entregue aos algarvios, a principal emoção na derradeira ronda passou para a luta entre Boavista e o Rio Ave pelo 15.º lugar, que evitava a angústia de ainda ter que disputar o play-off com o 3.º classificado da II Liga.

Num final de jornada alucinante, boavisteiros (em Barcelos, contra o Gil Vicente) e vilacondenses (no Funchal, frente ao Nacional) chegaram ao intervalo a perder, mas conseguiram dar a volta e ganhar pelo mesmo resultado (2-1), mas um golo de Yusupha na transformação de um penálti, no minuto 88, garantiu o triunfo que o Boavista precisava para garantir a manutenção.