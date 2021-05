Meio jogo de empenho bastou para o Benfica vencer na Madeira

Os “encarnados” realizaram uma primeira parte de muito mau nível no Funchal, mas deram a volta ao Nacional e continuam na luta com o FC Porto pelo segundo lugar do campeonato.

A exibição esteve muito longe de convencer, mas três golos na parte final da partida bastaram para o Benfica sair do Funchal com um triunfo (3-1) e ainda na luta com o FC Porto pelo segundo lugar do campeonato, que dará acesso directo à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Num jogo onde Jorge Jesus deixou de fora uma mão cheia de habituais titulares de início, o Nacional foi claramente superior na primeira parte, período onde justificou a vantagem de 1-0 – golo de Pedrão, aos 8’ -, mas, depois de o treinador do Benfica lançar Pizzi, Grimaldo, Everton, Darwin e Gonçalo Ramos, o jogou mudou.

Com três golos a partir do minuto 78 – Pedrão na própria baliza e bis de Gonçalo Ramos -, os “encarnados” asseguraram a vitória, que deixa o Nacional cada vez mais perto do regresso à II Liga e mantém o Benfica a quatro pontos do FC Porto.