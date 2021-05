Covid-19: já há locais a vacinar pessoas na faixa etária dos 50 anos

Numa altura em que o ritmo de vacinação contra a covid-19 ultrapassa as 100 mil doses diárias, há pessoas na faixa etária dos 50 anos que já estão a receber a primeira dose em alguns locais do país, adiantou ao PÚBLICO uma fonte do grupo de trabalho (task force) responsável pelo plano nacional de vacinação. “Há agrupamentos de centros de saúde com dificuldade em encontrar pessoas com mais de 60 anos” e que, por isso, estão a começar a convocar utentes a partir dos 59 anos para baixo, explicou, garantindo que as doses que vão chegando são distribuídas de forma equitativa pelas diversas regiões do país.