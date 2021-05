Rui Bragança assegura presença em Tóquio

Lutador português estará pela segunda nos Jogos Olímpicos, depois da participação no Rio2016.

O português Rui Bragança assegurou esta sexta-feira uma vaga no torneio olímpico de taekwondo, na categoria de -58 kg, ao chegar à final do torneio de qualificação, em Sófia, na Bulgária. Esta será a segunda presença de Bragança em Jogos Olímpicos, depois de ter sido nono no Rio2016.

O atleta de 29 anos, do Benfica, chegou à final ao bater o búlgaro Daniel Ladzhev por 26-14, nas meias-finais, depois de ter vencido o arménio Sargis Muradyan (17-7) no primeiro combate e o sueco Frederik Emi Olsen (10-6) nos quartos-de-final.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 serão disputados entre 23 de Julho e 8 de Agosto de 2021, depois de terem sido adiados devido à pandemia de covid-19.