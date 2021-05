Temperaturas podem descer dez graus na próxima semana com neve na Serra da Estrela

Até sábado as temperaturas vão manter-se estáveis e dentro dos valores habituais para esta altura do ano, mas no domingo o território de Portugal continental vai sentir os efeitos de uma tempestade que vai passar pelas Ilhas Britânicas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma “descida acentuada da temperatura máxima”, em especial nas regiões do Interior. Nesta região, as temperaturas poderão descer oito, novo e dez graus. Na Guarda, por exemplo, para sábado está prevista uma temperatura máxima de 20ºC e para domingo o IPMA prevê 11ºC.

No Alentejo, as temperaturas vão estar próximas dos 30ºC. Portalegre vai chegar aos 30ºC no sábado e no domingo prevê-se 19ºC de máxima.

A descida significativa da temperatura deve-se a uma depressão que vai passar nas Ilhas Britânicas e vai trazer uma massa de ar frio e vento ao território continental. Domingo e segunda-feira serão dias de chuva e há a probabilidade de queda de neve na Serra da Estrela. Na segunda-feira as temperaturas máximas vão oscilar entre 9ºC na Guarda e 19ºC em Faro. As mínimas vão variar entre 4ºC na Guarda e 13ºC em Faro.

Os efeitos desta tempestade devem sentir-se até meio da próxima semana. Depois, segundo o IPMA, prevê-se a subida da temperatura.