Politécnico de Castelo Branco vai recolher bens para a comunidade estudantil

O Banco de Bens do Instituto Politécnico de Castelo Branco (BBIPCB) promove, de 26 a dia 30 de Abril, uma acção de recolha de bens alimentares não perecíveis que serão distribuídos junto da comunidade estudantil. “O objectivo do Banco de Bens IPCB é o de intervir numa área específica do bem-estar e qualidade de vida dos estudantes inseridos em agregados familiares desfavorecidos que, por falta de meios, estão privados do acesso a bens básicos fundamentais, atenuando desta forma os efeitos de carência económica a que estão sujeitos e contribuindo também para o seu sucesso escolar”, refere, em comunicado hoje divulgado, o IPCB.

O objectivo desta iniciativa é a recolha de bens alimentares não perecíveis, produtos de higiene pessoal e material escolar, que serão distribuídos pela comunidade estudantil do IPCB. Esta acção decorre nos Serviços Centrais e da Presidência do IPCB e nas seis escolas desta instituição de ensino superior público.

Foto IPCB

O BBIPCB enquadra-se na resposta social solidária da instituição, constituindo-se como uma estrutura de recolha, organização e distribuição de bens à comunidade estudantil do IPCB, numa iniciativa de responsabilidade social complementar. Pretende ainda contribuir para o incremento do espírito de solidariedade civil e responsabilidade social, promovendo o envolvimento e a participação activa de toda a comunidade do politécnico albicastrense.