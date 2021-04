Remadores Pedro Fraga e Afonso Costa apurados para os Jogos Olímpicos

Os remadores portugueses Pedro Fraga e Afonso Costa apuraram-se nesta quinta-feira para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ao terminarem em segundo lugar na final de double scull ligeiro da prova de qualificação europeia, que se disputou em Varese, Itália.

A dupla portuguesa completou os 2.000 metros da regata em 6m24,97s, sendo apenas batida pelos ucranianos Igor Khmara e Stanislav Kovalov, que terminaram a prova com o tempo de 6m23,70s e também conquistaram o apuramento para os Jogos Olímpicos, reservado aos dois primeiros classificados.

Pedro Fraga e Afonso Costa tornam-se, assim, nos primeiros remadores portugueses a alcançar a qualificação para os Jogos Tóquio2020, que foram adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19 e vão realizar-se na capital japonesa entre 23 de Julho e 8 de Agosto.

“Esta prova tem um significado especial, foi uma época difícil, mas é o culminar do trabalho, do espírito de grupo, não só meu e do Afonso, mas de toda a estrutura. Sentimo-nos realizados, por termos conseguido dar isto à equipa”, afirmou Pedro Fraga, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Remo (FPR).

Fraga, de 38 anos, vai participar pela terceira vez nos Jogos Olímpicos, depois do quinto lugar alcançado em Londres2012 e do oitavo em Pequim2008, então com Nuno Mendes.

Aos 25 anos, Afonso Costa vai estrear-se no maior evento multidesportivo do mundo, depois do empenho na qualificação. “O único segredo é o trabalho. Nós trabalhámos, estamos de consciência tranquila e muito orgulhosos por irmos a Tóquio”, vincou Afonso Costa.