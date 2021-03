Que Marcelo Rebelo de Sousa teremos no segundo mandato?

Cada um dos próximos cinco anos é visto em Belém como um ciclo que vai exigir do Presidente um papel e uma intervenção particular. O mais decisivo é o das legislativas de 2023, que podem tornar-se um pesadelo para Marcelo se não houver uma solução governativa forte, seja à esquerda ou à direita. Neste P24 a análise da directora-adjunta do PÚBLICO, Ana Sá Lopes.

