Woody Allen e a verdade da família Farrow

A série documental Allen v. Farrow, estreada na HBO Portugal esta segunda-feira, relembra a acusação de abuso sexual que alterou profundamente a imagem que o público tinha de Woody Allen, divulgando material nunca antes visto e ouvido e dando voz aos elementos da família Farrow — designadamente Dylan, a alegada vítima, e Mia, a antiga companheira do cineasta. Um documentário exigente e desconfortável, que peca por não explorar todas as questões com o mesmo nível de profundidade.