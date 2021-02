Movimento cívico nacional contra atentado patrimonial em Viseu, e que desrespeita o projecto de Álvaro Siza

Os subscritores desta carta aberta e petição vêm exigir ao Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viseu a revogação da decisão de executar o projecto de alteração/cobertura da Praça/Mercado 2 de Maio, pelos seguintes motivos:

1. Imperativos de revitalização do centro da cidade de Viseu, como de qualquer cidade com significativa trajectória histórica, não podem afectar de modo lesivo existências arquitectónicas e componentes patrimoniais. Sucede que o projecto de cobertura da Praça 2 de Maio, que o Município de Viseu anunciou vir a executar — em virtude do seu desacerto e da sua profunda dissonância com o lugar e com a envolvente ­ —, constitui um grave e inadmissível atentado patrimonial e urbanístico.

2. Num desrespeito despudorado pelo trabalho autoral e pelo património da cidade, o actual executivo camarário ignorou os Arquitectos Álvaro Siza e António Madureira, autores do projecto executado nos anos 90 do século XX.

3. Diferentemente, cumprindo imperativos ético-metodológicos, o anterior Presidente da Câmara solicitou ao Arquitecto Álvaro Siza alterações pontuais ao projecto executado, designadamente uma solução para a cobertura “do recinto do mercado”. Tendo obtido resposta, a Câmara Municipal de Viseu não a executou. Nesta consideração, impõe-se a questão: onde está, actualmente, o projecto de alteração/cobertura da Praça 2 de Maio, desenhado a posteriori pelo Arquitecto Álvaro Siza? Exigimos o direito à sua divulgação pública e à sua discussão alargada.

4. O programa do concurso para a revitalização da Praça 2 de Maio lançado, em 2015, pela Câmara Municipal de Viseu, por ser incompreensivelmente impositivo e determinar, a priori, a solução a adoptar, eliminou quaisquer possibilidades de intervenção e revitalização distintas, adequadas e qualificadas. Após o concurso, foram apresentadas publicamente as 3 propostas vencedoras. Porém, desconhecendo-se resultados de qualquer debate ou consulta pública, o Município decidiu avançar com a proposta classificada em 2.º lugar.

5. Por fim, consideramos ser um dever de cidadania denunciar — e não admitir — que mais de 4 milhões de euros do erário sejam gastos numa obra profundamente atentatória do património da cidade.

Signatários:

Eduardo Souto de Moura, Arquitecto

Simonetta Luz Afonso, Museóloga e Gestora Cultural

João Luís Carrilho da Graça, Arquitecto

Manuel Aires Mateus, Arquitecto

Dalila Rodrigues, Historiadora de Arte e Gestora de Património

Pedro Santos Guerreiro, Jornalista

José Mateus, Arquitecto e Presidente da Trienal de Arquitectura de Lisboa

Nuno Sampaio, Arquitecto e Director da Casa da Arquitectura

André Tavares, Arquitecto e Programador da Garagem Sul do Centro Cultural de Belém

Vitor Serrão, Historiador de Arte e Professor Catedrático da Universidade de Lisboa

João Mendes Ribeiro, Arquitecto

Francisco Keil Amaral, Arquitecto

Maria de Lurdes Craveiro, Historiadora de Arte e Professora da Universidade de Coimbra

Ricardo Carvalho, Arquitecto e Director do Departamento de Arquitectura da UAL

Walter Rossa, Arquitecto e Professor Catedrático do DARQ – Universidade de Coimbra

Nuno Mateus, Arquitecto

Andreia Galvão, Arquitecta e Gestora de Património

Odete Paiva, Gestora de Património e Professora da EST/Instituto Politécnico de Viseu

João Luís Oliva, Historiador

Sandra Oliveira, Programadora e Gestora Cultural

Jorge Adolfo, Arqueólogo e Professor da ESEV/Instituto Politécnico de Viseu

Patrícia Barbas, Arquitecta

Francisco Pato de Macedo, Historiador de Arte

José Pessoa, Técnico de Património e Historiador de Fotografia

António Montenegro, Embaixador Jubilado

Nuno Grande, Arquitecto, Curador e Professor do DARQ – Universidade de Coimbra

Maria José Goulão, Historiadora de Arte e Professora Associada da Universidade do Porto

Joaquim Moreno, Arquitecto, Historiador e Curador

Cristina Azevedo Gomes, Professora da ESEV/Instituto Politécnico de Viseu

José Fernando Gonçalves, Arquitecto e Professor do DARQ - Universidade de Coimbra

Tiago Mota Saraiva, Arquitecto

Luísa Trindade, Historiadora de arte e Professora da Universidade de Coimbra

Sérgio Koch, Arquitecto

Rita Aguiar Rodrigues, Arquitecta

Pedro Campos Costa, Arquitecto

Carine Pimenta, Arquitecta

Joana Antunes, Historiadora de Arte e Professora da Universidade de Coimbra

Sandra Costa Saldanha, Historiadora de Arte e Professora da Universidade de Coimbra

Daniel Alvarenga, Consultor

Júlia Alves, Advogada

Paula Garcia, Programadora Cultural