Benfica detecta 17 casos de covid-19 no plantel. Clube aguarda decisão da DGS sobre Taça da Liga

Na mais recente ronda de testes à covid-19, o Benfica detectou 17 novos casos de infecção. O elevado número de casos no plantel faz com que as “águias” aguardem agora a decisão da DGS quanto à participação na Taça da Liga, sendo que o clube da Luz tem um jogo esta quarta-feira, para a Taça da Liga, frente ao Sp. Braga.

“O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detectados 17 novos casos de COVID-19 entre staff, equipa técnica e jogadores. Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias”, explica o clube em comunicado publicado no site oficial.

Na véspera do clássico contra o FC Porto disputado na passada sexta-feira, o Benfica tinha registado três infecções por covid-19, depois de já ter tido outros dez jogadores infectados com o novo coronavírus desde o regresso da competição após a paragem decretada pelo Governo no ano passado.