Portugal entra no Mundial 2021 com uma excelente vitória

A selecção nacional de andebol estreou-se no Campeonato do Mundo com um triunfo frente à Islândia, por 25-23.

Portugal estreou-se nesta quinta-feira no Campeonato do Mundo de andebol com uma excelente vitória frente à Islândia, por 25-23. No Egipto, frente ao principal rival no Grupo F, a selecção portuguesa apenas esteve em desvantagem nos primeiros dez minutos e, com uma exibição de grande nível, garantiu uma vitória muito importante para garantir o objectivo de disputar os quartos-de-final.

Frente a uma equipa muito experiente e que tinha no passado domingo derrotado Portugal por 32-23 na fase de qualificação para o Euro 2022, a selecção portuguesa esteve a perder até aos dez minutos (3-4), mas ao intervalo já vencia, por 11-10.

Na segunda parte, com Miguel Martins bem no ataque e Alfredo Quintana seguro na baliza, Portugal foi reforçando a vantagem e, a cerca de dez minutos do fim, chegou a ter cinco golos de vantagem (24-19).

A partir daí, a equipa de Paulo Pereira passou a gerir a vantagem e, apesar de a Islândia ter conseguido encurtar a diferença, Portugal não deixou fugir o importante triunfo, por 25-23.