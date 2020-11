Concelhos da margem sul de Lisboa são os que terão maior subida da oferta rodoviária

Autocarros mais novos, todos da mesma cor, passes e bilhetes idênticos, novas linhas e reforço das existentes. Este é o cenário prometido para o final do ano que vem ou início de 2022 para a oferta de transporte público rodoviário na Área Metropolitana de Lisboa (AML). No entanto, e se a oferta terá um crescimento acima dos 40% em termos médios, há diferenças entre as regiões seleccionadas (apelidadas de lotes), cabendo a maior subida à que é formada pelo concelhos de Setúbal, Moita, Palmela, Montijo e Alcochete.

