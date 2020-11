Covid-19: Governo convoca professores sem horário para combater pandemia

O Governo vai mobilizar os docentes sem actividade lectiva para ajudarem no combate à pandemia. Estes professores vão auxiliar as autoridade de saúde na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos de doentes com covid-19 e ainda no seguimento de pessoas em vigilância activa. Esta mobilização faz parte de um despacho publicado em Diário da República esta sexta-feira.

O despacho explica que será a Autoridade de Saúde Regional a contactar os professores “que considere melhor habilitados ao reforço da capacidade de rastreamento”, promovendo a sua formação na tarefa atribuída. A avaliação da habilitação dos professores para estas tarefas terá em conta a formação e conteúdo funcional dos docentes.

“Os docentes com ausência de componente lectiva que sejam mobilizados ao abrigo deste regime mantêm todos os direitos inerentes ao lugar de origem e não podem ser prejudicados no desenvolvimento da sua carreira”, garante o Governo na quinta alínea que compõe a convocatória dos docentes.

Para os inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos das pessoas infectados com covid-19 serão seleccionados preferencialmente professores com actividade lectiva de formação na área da saúde. Os restantes irão maioritariamente ajudar no acompanhamento de pessoas em vigilância activa.

O Governo já tinha mobilizado 300 agentes da protecção civil para auxiliar na realização de inquéritos epidemiológicos no âmbito do decreto do estado de emergência, que foi ser renovado na passada terça-feira.