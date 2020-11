“Será muito difícil, se é que possível, voltar a haver um jogador com a dimensão de Maradona”

Neste P24, o editor de Desporto, Nuno Sousa, conta-nos mais sobre a vida de El Pibe. A morte de Diego Armando Maradona deixa-nos com as memórias de um dos melhores jogadores (se não mesmo o melhor) de todos os tempos. Aos seus ombros, a Argentina sagrou-se campeã do mundo e o Nápoles agigantou-se.

