Sporting e FC Porto com adversários da I Liga na Taça

Sporting e FC Porto vão ter pela frente na quarta eliminatória da Taça de Portugal, respectivamente, o Paços de Ferreira e o Tondela, adversários da I Liga. Já o Benfica fica à espera do seu opositor que sairá do vencedor do embate entre o Vilafranquense (II Liga) e da Sanjoanense (Campeonato de Portugal).

As partidas da quarta eliminatória da Taça de Portugal estão agendadas para o fim-de-semana de 12 e 13 de Dezembro.

Sorteio 4.ª eliminatória da Taça de Portugal Vencedor do Jogo Estoril Praia (II)-Lusitano Ginásio (CP)-Boavista (I) Fontinhas (CP)-Fafe (CP) Sporting (I)-Paços de Ferreira (I) Olímpico do Montijo (CP)-Sp. Braga (I) Nacional (I)-Leixões (II) Benfica (I)-Vilafranquense (II)-Sanjoanense (CP) Belenenses SAD (I)-Sp. Espinho (CP) Anadia (CP)-Vencedor do Jogo CF Estrela (CP)-Farense (I) Rio Ave (I)-Famalicão (I) U. Leiria (CP)-Gil Vicente (I) FC Porto (I)-Tondela (I) Marítimo (I)-Salgueiros (CP) V. Guimarães (I)-Santa Clara (I) Ac. Viseu (II)-Académica (II) U. Torreense (CP)-Amora (CP) Cova da Piedade (II)-Moreirense (I)