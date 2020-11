Nova Lisboa: o turismo saiu sem fechar a porta da gentrificação

Entre 2019 e 2020, o fotógrafo Gonçalo Fonseca documentou 50 histórias relacionadas com os problemas de habitação, em Lisboa. Despejos indevidos, bullying imobiliário, ocupação ilegal estão espelhados no projecto Nova Lisboa, que existe “para amplificar a voz de quem é retratado para que possam tornar-se peças no discurso político.