Covid-19: internamentos em cuidados intensivos registam máximo desde o início da pandemia

Portugal registou, na quinta-feira, 6489 novos casos e 61 mortes com covid-19. Há ainda registo de 3079 pessoas internadas nos hospitais portugueses, 481 em unidades de cuidados intensivos — os números mais altos desde o início da pandemia, em Março.

Os dados constam do boletim epidemiológico publicado esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde.

Sabe-se, ainda, que recuperaram 5076 pessoas na quinta-feira. Os casos activos são, actualmente, 82.736 – uma subida de 1352 casos activos em 24 horas. Este número é obtido depois de subtraído o número de pessoas recuperadas e óbitos ao total de casos.

No total, o país soma 3762 óbitos, 249.498 casos e 163.000 recuperados desde o início da pandemia. Foi o quinto dia com mais casos desde o início da pandemia.

O Norte é a região que conta com o maior número de novos casos: com 3.630, contabiliza mais de metade (56%) das infecções registadas em território nacional. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região mais afectada, com 1805 novos casos, seguida do Centro com 799, Alentejo (135), Algarve (90), Açores (29) e Madeira (um).

Este foi também o 11.º dia com mais mortes desde o início da pandemia. No que diz respeito aos óbitos, também foi o Norte a registar mais de metade das mortes nacionais: 33. Em Lisboa e Vale do Tejo morreram 15 pessoas, no Centro, 12 e no Algarve, uma pessoa.