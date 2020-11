V. Setúbal acusa ex-dirigentes de desvio de dinheiro

No início de Setembro de 2018, a direcção da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Vitória de Setúbal, liderada pelo então presidente Vítor Hugo Valente, cedeu os direitos económicos do jogador Nuno Reis ao Levski da Bulgária, por 150 mil euros. A verba seria dividida em três parcelas iguais a depositar na conta dos sadinos. Mas dois meses e meio depois, os dirigentes que lideravam o futebol profissional do clube alteraram o contrato, fornecendo um novo beneficiário para o dinheiro. Uma conta num banco de Chipre, em nome de Rodolfo Filipe Vaz, na altura director desportivo da SAD. As verbas nunca chegaram aos cofres setubalenses e as alterações bancárias não foram comunicadas à FIFA.

