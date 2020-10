Mau tempo: condições meteorológicas vão agravar-se de manhã

O estado do tempo no continente vai agravar-se a partir das 9h00 com chuva forte, tendo sido emitido aviso vermelho para o início da tarde nos distritos de Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Setúbal. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, vai estar em vigor nos cinco distritos entre as 12h00 e as 18h00 desta terça-feira.

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o IPMA recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da protecção civil.

Portugal continental está sob o efeito da depressão Bárbara, que dará origem a precipitação forte, aumento da intensidade do vento com rajadas até 100 quilómetros por hora e até 130 quilómetros por hora nas terras altas e agitação marítima, em especial na costa da região sul.

Todos os distritos de Portugal continental (18) estão a partir das 9h00 sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte e persistente. A partir das 12h00, cinco distritos estão a vermelho e os restantes sob aviso laranja até às 18h00, passando depois a amarelo até às 00h00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu também aviso laranja para todos os distritos do continente, excepto Porto e Viana do Castelo, até às 21h00 desta terça-feira devido à previsão de vento forte com rajadas até 95 quilómetros por hora, sendo até 120 quilómetros por hora nas terras altas. Os distritos de Beja, Lisboa, Setúbal e Faro estão também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros entre as 12h00 e as 18h00.

O IPMA colocou também a ilha da Madeira sob aviso laranja devido à previsão de chuva até às 9h00 de hoje e vento forte de sudoeste com rajadas até 130 km/h até às 18h00. O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) colocou oito distritos do centro e norte do país em estado de alerta especial laranja desde as 00h00 desta terça-feira devido à chuva “forte e persistente” e ao vento. Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Porto são os oito distritos que vão estar em alerta laranja (o segundo mais grave da escala) até às 23h59 de quarta-feira.

No sistema de protecção civil o estado de alerta especial laranja significa que o grau de risco é elevado, sendo expectável uma situação de perigo com condições para a ocorrência de fenómenos invulgares que podem causar danos a pessoas e bens, colocando em causa a sua segurança.