Polícias suspeitos de morte de jovem vão alegar legítima defesa

Os três polícias suspeitos de terem baleado mortalmente uma jovem de 23 anos ao início da madrugada de quinta-feira em São João da Madeira, durante uma operação policial, vão alegar que dispararam as armas de serviço em legítima defesa. Nesta versão dos factos, o condutor do veículo - que cumpria pena na cadeia até ser libertado ao abrigo das medidas de clemência decretadas por causa da pandemia – terá tentado atropelar os agentes da autoridade, que desconheciam que não seguia sozinho no veículo em fuga.

