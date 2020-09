Série B de Braga

A noite de Braga não terá mil olhos como no título de uma velha série B americana, mas tem muitos conselhos para dar. Os Conselhos da Noite são, sobretudo, os conselhos da noite de Braga, terra natal do realizador José Oliveira. Cidade nem por isso muito filmada pelo cinema português, é a protagonista do filme, tanto quanto o seu protagonista humano (o actor Tiago Aldeia) que por ali deambula de bar em bar, de rua em rua. Mas é uma Braga escura e cerrada, secreta e subterrânea, encontrada entre o presente e passado, entre a cidade como é e a cidade de que o realizador se lembra, em memórias de uma certa clandestinidade.

