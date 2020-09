Investigação a morte de Ihor Homenyuk leva diplomacia ucraniana a questionar Governo

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) da Ucrânia, Dmytro Kuleba, partilhou a sua preocupação, durante uma reunião em Portugal na quarta-feira com o seu homólogo Augusto Santos Silva, sobre a investigação e processo judicial da morte de Ihor Homenyuk, a 12 de Março, no Centro de Instalação Temporário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa.

Continuar a ler