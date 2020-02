“Vila Real, óh que linda és!”, dizem estes postais ilustrados

Dez artistas criaram a colecção de postais ilustrados “Vila Real, óh que linda és!” que promove o património, a história e a gastronomia e vai estar em exposição a partir de sábado, 22 de Fevereiro, na cidade transmontana.

A colecção de dez postais ilustrados vai estar patente ao público até Abril, no Museu Arqueologia e Numismática de Vila Real, e tem curadoria da associação cultural Instantes Mutantes. “Vários ilustradores locais foram convidados a retratarem o tema de Vila Real, homenageando algo importante para eles na cidade onde cresceram”, afirmou à agência Lusa Eduardo Porto, da Instantes Mutantes. Por sua vez, a directora do Museu de Numismática, Gina Telmo, afirmou que “os dez ilustradores mostram, na sua visão, a imagem de marca de Vila Real”.

A exposição conta, no total, com a participação de 11 artistas locais, contemplando ainda uma instalação em madeira. Nos postais estão retratados edifícios emblemáticos como a estátua do comandante Carvalho Araújo, herói da Grande Guerra, a casa de Diogo Cão, a Maria da Fonte, a olaria de Bisalhães que foi classificada pela UNESCO, as lavadeiras do Corgo e a gastronomia local. “Ou seja, temas que têm também a ver com a história de Vila Real”, referiu Eduardo Porto.

A colecção é uma edição limitada impressa em risografia a duas cores. Serão impressos 120 postais por cada artista. “Em risografia nenhuma impressão é igual, o que dá origem a uma colecção diferente e original de postais sobre a cidade de Vila Real”, acrescentou Eduardo Porto.

Gina Telmo disse ainda que esta colecção “vem colmatar uma falha que existia na cidade”. “Somos procurados por muitos turistas que procuram postais actuais da cidade. Temos muitos antigos à venda na nossa loja, mas há poucos que representam o património edificado e paisagístico de Vila Real”, sustentou.

Os artistas locais que fazem parte do projecto são: Fátima Bravo, Eduardo Dude, Daniel Souto, Jumas, Mané, Laura Franco, Sofia R. Silva, Daniel Bacelar, Barbara Pereira e Neku. A instalação em madeira foi criada pelo artista Wooder.