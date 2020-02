Marega abandona o jogo devido a sons racistas

Moussa Margega, jogador do FC Porto, abandonou, neste domingo, o jogo da I Liga frente ao V. Guimarães. O jogador maliano ouviu sons racistas vindos das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques e, após alguns minutos de confusão no relvado, decidiu abandonar o terreno de jogo. O FC Porto venceu este domingo, por 1-2, no duro teste de Guimarães.

Apesar das tentativas de demover o avançado, da parte de colegas e adversários, o jogador do FC Porto seguiu mesmo para o balneário, obrigando Sérgio Conceição a substituí-lo por Manafá, aos 71 minutos.

Veja as imagens do momento no vídeo em baixo.