Liverpool sofre e sobrevive, uma vez mais

Já é um hábito o Liverpool resolver jogos nos últimos 15 minutos das partidas e a “tradição” mantém-se. O líder da Liga inglesa venceu em Norwich, por 0-1, neste sábado, com um golo aos 77 minutos. Este resultado permite garantir, no mínimo, 22 pontos de vantagem para o Manchester City, no topo da tabela.

Apesar de ter o campeonato quase “no bolso” e de ter Liga dos Campeões na próxima terça-feira, frente ao Atlético de Madrid, Jürgen Klopp não fez grandes “poupanças”. O Liverpool foi a Norwich com Sadio Mané e Fabinho no banco, mas com um restante “onze” próximo do habitualmente mais utilizado pelo treinador alemão.

O jogo acabou por ser intenso e jogado com muita velocidade, como é tradicional na Liga inglesa, mas sem grande espectacularidade. Os lances de perigo junto das balizas não foram muitos, com destaque, apenas, para duas oportunidades de Naby Keita, aos 58’ e 59’, ambas resolvidas por duas grandes defesas de Tim Krul, e um remate ao poste de Tettey, aos 73’.

Incapaz de desatar o empate, Klopp chamou Mané ao jogo, aos 60’, e, 17 minutos depois, o senegalês, melhor jogador africano de 2019, fez o que tem feito nos últimos meses: resolver jogos para o Liverpool. Passe longo de Henderson e Mané dominou no ar, com o pé direito, e finalizou já no chão, com o esquerdo. Bom golo do extremo, que deu o triunfo ao Liverpool já na parte final do jogo. Mais um.