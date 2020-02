Sérgio Conceição assume que o clássico é “muito importante”

Com o FC Porto a sete pontos do líder Benfica – e rival deste sábado –, Sérgio Conceição, técnico portista, assumiu a importância do jogo deste sábado, entre “dragões" e “águias", no reduzir da distância pontual. “É muito importante. Disso não tenho dúvida”, disparou, nesta sexta-feira, na antevisão do jogo. Mas acrescentou: “Decisivo? Decisivos vão ser os 14 jogos que vamos ter depois. Este jogo são três pontos que ganhamos a um adversário directo”.

Sobre a análise que fez ao jogo da primeira volta – triunfo portista na Luz, por 0-2 –, Conceição deixou uma provocação ao rival. “Acho que todos os jogos são diferentes e com certeza que o Benfica viu mais vezes esse jogo do que eu”, disse, acrescentando: “Preparei o jogo tendo em conta a dinâmica do Benfica com um ou outro jogador diferente. Analisei as características dos jogadores e pensamos que vai entrar Rafa, mas onde irá jogar não sou eu quem decide, é o Benfica”.

Reconhecendo que o adversário “está muito forte”, o treinador do FC Porto assumiu, também, que a equipa portista “tem sofrido mais golos do que o habitual”. “Estamos a atentos a isso”, garantiu.

Tal como Bruno Lage, Conceição não recusou analisar a nomeação do árbitro Artur Soares Dias. “Espero que o jogo lhe corra bem. Tem todo o potencial para que lhe corra bem”.