Prisão domiciliária por forçar contacto com vítimas de violência doméstica

Um sexagenário de Amarante indiciado por violência doméstica e que violou anteriores medidas de coação, forçando a entrada na casa da ex-companheira e da ex-sogra, fica em prisão domiciliária, decidiu o Tribunal de Marco de Canaveses.

A decisão foi divulgada neste domingo num comunicado da GNR, no qual se detalha que o arguido foi detido e levado a um juiz de instrução criminal no sábado depois de “tentar arrombar as janelas na residência das vítimas com o intuito de ali entrar”.

Alertados telefonicamente, “os militares da GNR encetaram de imediato todos os esforços necessários para fazer cessar a infracção, detendo o suspeito em flagrante delito”.

Em Outubro de 2019, o homem, de 62 anos, residente em Amarante, no distrito do Porto, foi arrolado num processo de violência doméstica e uma das medidas de coação a que ficou então sujeito foi precisamente a proibição de frequentar a casa das duas mulheres ou de as contactar por qualquer meio. Estava também proibido de comprar ou deter armas de fogo.