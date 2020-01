SportTV transmite duas partidas da Premier League e da Série A em sinal aberto este fim-de-semana

A SportTV vai transmitir este fim-de-semana duas partidas de futebol dos principais escalões inglês e italiano no seu canal em sinal de aberto. O encontro entre o Leicester e o Chelsea (às 12h30 de sábado) e o jogo entre a Juventus e a Fiorentina (domingo às 11h30, hora de Portugal continental) vão ser transmitidos na SportTV mais, canal que está disponível sem assinatura, segundo a programação da estação.

Nas próximas semanas estão ainda agendadas outras transmissões em sinal aberto, através do mesmo canal, incluindo outro encontro da Série A italiana (o SPAL-Sassuolo, 9 de Fevereiro, às 11h30), outro da Premier League (Everton-Crystal Palace, dia 8, às 12h30) e um jogo da II Liga (Sp. Covilhã-Oliveirense, esta segunda-feira, 3 de Fevereiro, às 19h45).

Estas transmissões acontecem dias depois de o Governo ter publicado um despacho em Diário da República a incluir um jogo por jornada da I Liga portuguesa de futebol, envolvendo um dos cinco primeiros classificados das cinco temporadas anteriores, na lista de eventos de “interesse generalizado do público em 2020” que devem ser transmitidos em sinal aberto, tal como o PÚBLICO tinha antecipado em Dezembro.

Estes são jogos, determina o Governo, cujo acesso deve “ser facultado pelos adquirentes dos respectivos direitos exclusivos que emitam em regime de acesso condicionado ou sem cobertura nacional aos operadores interessados na sua transmissão televisiva que emitam por via hertziana terrestre com cobertura nacional e acesso não condicionado”, lê-se num despacho assinado pelo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

Os detentores dos direitos exclusivos dos jogos da I Liga (neste caso, a SportTV e a BTV) “deverão assegurar que é efectivamente facultado o acesso aos respectivos direitos, em termos não discriminatórios e nas condições do mercado, de um jogo em cada jornada equitativamente repartidos entre cada uma das cinco equipas e em número igual de jogos em casa e jogos fora”, explicita o despacho.

Contudo, e para o mês de Fevereiro, não há qualquer partida da I Liga com transmissão agendada em canal aberto.

Jogos Olímpicos e Euro 2020 na lista do Governo

Além dos referidos jogos da I Liga, integram a lista de eventos desportivos de “interesses generalizado do público” – ou seja, que terão de ser transmitidos em sinal aberto – os jogos da selecção nacional (masculina e feminina), as finais da Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça, incluindo em femininos, as finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa e um jogo de uma equipa portuguesa por cada ronda destas provas continentais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto à fase final do Campeonato da Europa de futebol, serão transmitidos os quartos-de-final, as meias-finais e a final, para além dos encontros com a selecção portuguesa.

Noutras modalidades, está determinada a transmissão em sinal aberto das finais das diversas modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, bem como a participação dos desportistas portugueses nestes jogos e nas fases finais dos vários campeonatos europeus e mundiais. Na lista mantém-se também, como habitual, a Volta a Portugal em bicicleta, cuja transmissão se restringe porém à última meia hora de cada etapa.