Presidente da República recebe novo líder do CDS-PP na terça-feira

A nova direcção do CDS-PP, encabeçada pelo líder eleito no domingo, Francisco Rodrigues do Santos, vai ser recebida pelo Presidente da República na terça-feira, anunciou a Presidência.

De acordo com a agenda do Presidente da República, Marcelo rebelo de Sousa, divulgada à comunicação social, a nova direcção política do CDS vai ser recebida no Palácio de Belém na terça-feira, às 14h, em Lisboa.

A nova Comissão Política Nacional foi eleita no domingo, no 28.º congresso nacional do partido, em Aveiro, com 65,7% dos votos dos delegados.