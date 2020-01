Assunção Cristas: “Falhei o resultado”

No discurso de despedida no 28.º Congresso do CDS-PP, a líder cessante esta manhã assumiu que não atingiu os resultados mas não quis explorar os motivos por não ser o “momento” para dissecar o assunto.

“Falhei o resultado. Falhei porventura a análise das possibilidades que se abriam com as novas circunstâncias políticas e os resultados ficaram muito aquém das minhas e das vossas expectativas”, disse Assunção Cristas, depois de ter lembrando que optou por “um caminho de oposição firme e construtiva”.

O 28.º Congresso do CDS-PP decorre este sábado e domingo em Aveiro, com cerca de 1400 delegados. Vão discutir 12 moções de estratégia e eleger um novo líder. São candidatos Abel Matos Santos, Carlos Meira, Filipe Lobo d'Ávila, Francisco Rodrigues dos Santos e João Almeida.