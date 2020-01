Sp. Braga vence Taça da Liga ao derrotar FC Porto ao cair do pano

O Sporting de Braga conquistou a Taça da Liga com um golo já no período de compensação, marcado por Ricardo Horta.

O Sp. Braga foi a primeira equipa a estar muito perto de inaugurar o marcador, num remate de Ricardo Horta à barra da baliza de Diogo Costa logo aos 5’.

O FC Porto respondeu um pouco mais tarde, com Tiquinho Soares a rematar e a também acertar na barra (38'), mas desta vez da baliza de Matheus.

O segundo tempo continuou a ser marcado pelo equilíbrio, mas foi o Sp. Braga, já nos últimos minutos de jogo, que ameaçou quebrar a igualdade, com um remate à barra de Raúl Silva.

O golo do triunfo bracarense surgiu já no período de descontos, com Ricardo Horta a aproveitar um ressalto de bola e a marcar para o Sp. Braga.