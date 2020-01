Criança de oito anos morre no hospital, um dia depois de ter recebido alta

Uma menina de oito anos morreu domingo à tarde no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, um dia depois de ter sido assistida no Serviço de Urgências da mesma unidade de saúde.

A morte da criança, avançada pelo DN-Madeira e confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte próxima da família, aconteceu na sala de triagem da Urgência Pediátrica, onde estava a ser avaliada.

O caso confirmou esta manhã o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, citado pelo mesmo jornal, motivou a abertura de um inquérito pelo Serviço de Saúde da região autónoma (SESARAM), para apurar as circunstâncias em que a menina, Lara, morreu.

A criança contaram fontes próximas da família ao PÚBLICO, tinha estado sábado no mesmo hospital, queixando-se de problemas respiratórios, e apresentando perdas de consciência e temperatura elevada. Após exames, foi medicada e recebeu alta hospitalar.

Perante a persistência dos sintomas, os pais foram no dia seguinte às Urgências do Centro de Saúde de Machico (a cerca de 25 quilómetros a Leste do Funchal), onde a criança foi encaminhada novamente para a Urgência Pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No hospital, foi levada para o gabinete de triagem, onde são priorizados os atendimentos de acordo com o estado de saúde. Foi aqui, que as condições agravaram-se. Ficou inconsciente, entrou em paragem cardio-respiratória, e apesar das sucessivas tentativas de reanimação, acabou por morrer.