Um clube que à Beira-Mar caiu e à Beira-Mar tenta erguer-se

Rua do Sport Clube Beira-Mar, 3810-193 Aveiro. Foi este o endereço que seguimos, com respeito por um clube que tem direito a dar nome à sua própria rua. Esta é a mesma morada seguida, décadas a fio, pelos muitos que viram o Beira-Mar no antigo estádio Mário Duarte. Um desses adeptos, de jornal na mesa, fala-nos com emoção. “Neste jornal, o meu Beira-Mar não aparece. Podemos chegar à primeira divisão em pouco mais de dois anos e morro infeliz se não voltar a ver o Beira na I Liga”, dispara Augusto Santos, bem no centro da cidade, junto ao jardim do Rossio.

Depois do Mário Duarte e do centro da cidade, seguimos um outro endereço, que nos levou a um grande Estádio Municipal de Aveiro, já na freguesia da Taboeira. Um complexo bastante maior, mais impessoal e menos quente. Um palco com eco e sem roulottes. Com pó nas cadeiras e sem o fumo das castanhas. Com estacionamento vazio e sem bancas de cachecóis. Acima de tudo, sem filas para entrar. E o quanto deveriam saber bem umas filas a estes adeptos aveirenses, representados por uns poucos Ultras Auri-Negros…

Paredes-meias com os canais da “Veneza portuguesa”, os ovos moles e os moliceiros coloridos, um gigante aveirense quer crescer. Ou voltar a crescer. Voltar a ser o Beira-Mar de I Liga, o Beira-Mar vencedor da Taça de Portugal e o Beira-Mar presente na Taça UEFA.

Esse é um Beira-Mar perdido no tempo em que havia Eusébio, Colorado, Abdelghany, Fary, Palatsi ou Sousa. Ou em que havia Lobão. O ex-central brasileiro que, ao PÚBLICO, recusa a provocação de que o Beira-Mar, agora, seja apenas um “lobinho”. “Lobinho? Não, de maneira nenhuma. O Beira-Mar nunca será um lobinho. A história diz que o Beira-Mar será sempre lobão. Nos tempos áureos, éramos lobos raivosos naquela arena do Mário Duarte, tal era a fome e a sede de os devorar”, relembra o ex-central, com a voz embargada quando questionado sobre a queda do clube.

A SAD, sempre ela…

Como é que a queda aconteceu? A história não é difícil de contar, até porque tem traços comuns com outros clubes que adoptaram o investimento externo. Em 2011, foi criada uma SAD no clube, liderada por um iraniano, primeiro, e por uma empresa italiana, depois. Mas o clube não se deu bem com o controlo externo e, em 2015, falhou a inscrição nos campeonatos, por problemas financeiros, sendo relegado para os distritais. Aí, teve de recomeçar do zero.

A descida teve, porém, um efeito curioso: sentindo o clube afastado da cidade e dos adeptos, a direcção decidiu levar o Beira-Mar de novo para o Estádio Mário Duarte, deixando o Municipal de Aveiro. A troca do “gigante”, nos arredores, pelo velhinho, no centro da cidade, estreitou a ligação entre o Beira-Mar e a população. Dados do clube chegaram a apontar que, na II divisão distrital, a assistência aos jogos estava acima do dobro do que que foi registado na II Liga.

O regresso ao Municipal, já na primeira divisão distrital, devolveu aos jogos do Beira-Mar um ambiente frio. Num estádio despido, conseguimos ouvir, na tribuna, os passos dos jogadores no relvado. E sentimos um ambiente pouco “à Beira-Mar”.

Lobão traça diferenças para o que havia no estádio antigo. “O Estádio Mário Duarte tinha uma grande mística. Todas as equipas que lá iam tinham respeito, mesmo FC Porto, Benfica e Sporting. A nossa equipa era muito forte lá. Mesmo muito. O Mário Duarte tinha um charme diferente. Uma equipa que lá fosse a 99% não ganhava. Tinham de estar num dia muito bom e a 200%. O Beira-Mar, com a saída do Mário Duarte, perdeu um pouco de mística, ainda que o Municipal de Aveiro seja do tamanho que o clube merece”.

Vitorino Lopes, aveirense de gema, subscreve. “Tirar o Beira-Mar do Mário Duarte — que é no centro da cidade — e levá-lo para o Municipal — a 10 minutos daqui — acabou com a relação entre o clube e a cidade. Eu amo o meu Beira-Mar, mas já não tenho frescura para ir até lá ver os jogos”, afiança, junto ao conhecido café Ria Pão.

“Fantasmas” são irrepetíveis

Hugo Coelho é o actual presidente do clube. Ao contrário de Vitorino e Lobão, o líder não vê o Municipal como um problema. “O estádio foi construído a pensar no Beira-Mar. Tem boas condições e boas infraestruturas. Chegámos a jogar novamente no Mário Duarte, mas não tem condições. O Municipal é e será a nossa casa”, explica, ao PÚBLICO, acrescentando que jogar ali não significou perda de mística.

“Devo lembrar que, quando mudámos para cá, tínhamos muita gente no estádio, talvez até mais do que no Mário Duarte. Eu não acredito nisso [perda de mística]. Quem é do Beira-Mar é do Beira-Mar em qualquer campo. Mas é claro que temos de ter mais adeptos e pintar de amarelo a cidade de Aveiro. Enquanto não tivermos estádio cheio e pessoas a respirarem Beira-Mar, ainda temos muito caminho por fazer”.

E podem repetir-se os “fantasmas” de 2015, ano em que a equipa não teve dinheiro para competir a nível nacional? “Hoje, isso não acontece. Enquanto cá estivermos não vamos permitir isso”, garante.

A Taça que tirou o sono

Apesar da queda e do afastamento da cidade e dos adeptos, a cultura de vitória mantém-se. No Campeonato de Portugal, há um Beira-Mar em lugar de luta pelo regresso aos campeonatos nacionais, logo na época seguinte a ter subido dos distritais. E que só caiu na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. A tal que já viu o “Beira” ser o “senhor do Jamor”, em 1999.

“Esse foi um dia mágico e inexplicável. À noite, o sono não vinha. Foi o dia mais feliz da minha vida, a seguir ao nascimento dos meus filhos. Foi tudo mágico”, recorda Lobão, sobre o dia em que bateram o Campomaiorense.

Nessa tarde, Ricardo Sousa foi o homem do golo, no Jamor, ele que, agora, é o treinador da equipa principal. Com a ajuda de figuras históricas, o Beira-Mar, hoje, ainda é vivo. Hoje, há um gigante Municipal de Aveiro à espera de grandes jogos. Hoje, a cidade anseia por futebol de primeira. Falta o resto. E não é pouco.

