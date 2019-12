Léo Bonatini deixa V. Guimarães perto da final four

Com o triunfo alcançado nesta quarta-feira no Estádio do Bonfim (0-2), na 2.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga, o V. Guimarães deu um passo de gigante e passou a depender apenas de si próprio para chegar à próxima fase. Os dois Vitórias ocupam agora lugares opostos na tabela: os minhotos são líderes isolados, os sadinos são últimos classificados.

O remake do embate do passado fim-de-semana, para a Liga, desta vez terminou com um vencedor. E com um avançado em destaque. Léo Bonatini marcou aos 31’ e aos 37’, encaminhando um triunfo que o V.Setúbal raramente conseguiu pôr em causa. O primeiro golo surgiu num contragolpe, concluído com um remate rasteiro, o segundo num lance de ataque à profundidade, que contou com assistência de Davidson para uma finalização fácil.

Os vimaranenses viram os seus lances mais perigosos partirem do corredor esquerdo, ao passo que os setubalenses tiveram nas bolas paradas o maior foco de ameaças. Carlinhos começou por acertar no poste, na sequência de um livre, ainda na primeira parte (16’), e na segunda foi Éber Bessa a testar a atenção de Miguel Silva na baliza (65’).

A produção sadina foi insuficiente, ainda assim, para o espanhol Julio Velázquez garantir o primeiro triunfo no comando técnico. Ivo Vieira, por outro lado, colocou o V. Guimarães em posição privilegiada para chegar à final four da Taça da Liga, recebendo o Sp. Covilhã na última jornada.