José Mourinho perde no regresso a Old Trafford

A quatro dias de se completar um ano que fez o último jogo em casa como treinador do Manchester United, o regresso de José Mourinho a Old Trafford não foi feliz. Após vencer as três primeiras partidas como técnico do Tottenham, o treinador português foi batido pela primeira vez, num jogo onde Marcus Rashford esteve em destaque: o internacional inglês bisou na vitória do United (2-1), em jogo da 15.ª jornada da Premier League.

O Tottenham entrou em Old Trafford com dois pontos de vantagem sobre o United, mas os “Spurs” acabaram por não fazer um bom jogo em Manchester e ficou em desvantagem logo no sexto minuto: Rashford rematou com o pé direito do lado esquerdo da área e a bola entrou junto ao poste esquerdo da baliza defendida pelo argentino Paulo Gazzaniga.

A reacção do Tottenham foi tímida, mas a qualidade de Dele Alli recolocou tudo empatado antes do intervalo. Após uma jogada de insistência, o médio um alivio incompleto para bater o espanhol De Gea.

Tal como tinha acontecido na primeira parte, após o intervalo o Tottenham voltou a entrar mal e voltou a sofrer um golo. Um par de minutos após o recomeço da partida, Sissoko tocou na área no pé de Rashford e o avançado, na transformação da grande penalidade, bisou, fixando o resultado final (2-1).

Com esta derrota, o United ultrapassa os “Spurs” e sobe ao 6º lugar, com 21 pontos, mais um que os londrinos, que estão na 8ª posição.