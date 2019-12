Messi conquista sexta Bola de Ouro, Ronaldo fica em terceiro

Lionel Messi conquistou pela sexta vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista “France Football” ao melhor futebolista do ano, sucedendo a Luka Modric, vencedor em 2018. Também nomeado, Cristiano Ronaldo, que não marcou presença na cerimónia em Paris, acabou por ficar em terceiro, atrás do argentino e do central holandês do Liverpool Virgil van Dijk.

Quanto aos outros dois portugueses nomeados para o prémio, Bernardo Silva, médio do Manchester City, foi oitavo, enquanto João Félix, que teve um ano dividido entre Benfica e Atlético Madrid, ficou em 28.º.

Nos outros prémios atribuídos esta noite na capital francesa, a norte-americana Megan Rapinoe ganhou o prémio de melhor jogadora de 2019 (à frente de Lucy Bronze e Alex Morgan), Matthjis de Ligt, central da Juventus, foi eleito o melhor jogador jovem do ano (à frente de Jadon Sancho e João Félix), Alisson Becker, do Liverpool, foi considerado o melhor guarda-redes - Ter Stegen, do Barcelona, e Ederson, do Manchester City, completaram o pódio do prémio Yashin.