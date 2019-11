FC Porto afasta um V. Setúbal sem direito a sonhar

O FC Porto venceu este domingo o V. Setúbal, por 4-0, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, disputada no Estádio do Dragão, garantindo, sem constrangimentos de maior, a passagem aos oitavos-de-final da competição.

Sérgio Conceição chamou Marchesín e Luis Díaz... ao banco de suplentes, deixando Uribe e Saravia de fora, apresentando apenas uma alteração relativamente ao encontro com o Boavista, da Liga, trocando o central Marcano por Diogo Leite.

Com Corona a desequilibrar - avisou com um remate ao poste e esteve nos quatro golos, provocando a expulsão de André Sousa e o livre de que resultou o primeiro golo da tarde, assistindo directamente no 3-0 e no 4-0, depois de ter inventado o lance do 2-0 - o FC Porto embalou para uma goleada que cedo começou a desenhar-se perante a frágil oposição sadina.

O técnico dos azuis-e-brancos teve ainda tempo para dar minutos a Aboubakar, com o camaronês a surgir em campo para a meia hora final. Mas a saída do mexicano bloqueou a veia goleadora da equipa, apesar de Nakajima (88') e Loum (89') terem ficado a milímetros do golo, em mais um duelo com os postes.