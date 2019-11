Julio Velázquez, apresentado em Setúbal, promete um “jogo positivo”

O treinador espanhol Julio Velázquez foi nesta segunda-feira apresentado como treinador do Vitória de Setúbal. O técnico, que já orientou o Belenenses, em 2015-16, e no início da temporada seguinte, substitui no cargo Sandro Mendes, depois de nos últimos jogos Albert Meyong ter assumido a função interinamente.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim, o técnico que na temporada passada esteve no comando dos italianos da Udinese revelou a sua satisfação por estar de regresso ao futebol português, três anos depois. “Sinto-me muito contente por voltar a Portugal para representar uma equipa histórica e com uma identidade como é a do Vitória. Quando estive no futebol português, o clube sempre me pareceu ter uma massa associativa forte, que sente muito o seu Vitória. Tivemos a oportunidade de assinar por outras equipas de Portugal, mas decidimos estar aqui”.

Velázquez, que teve ao seu lado o presidente da direcção dos setubalenses, Vítor Hugo Valente, mencionou o facto de o conjunto sadino ter, no passado, sido a casa de vários técnicos conceituados. “Por aqui, passaram treinadores que tiveram um sucesso muito grande, como são os casos do pai de José Mourinho [Mourinho Félix], o próprio Mourinho nas camadas jovens e [Jorge] Jesus, todos eles técnicos de grande nível”.

Na hora de definir os objetivos para 2019-20, Velázquez, de 38 anos, manifestou o desejo de praticar um futebol atractivo. “Vamos procurar praticar um jogo positivo, que deixe os adeptos orgulhosos”, afirmou. E prosseguiu, sobre a matéria-prima que tem em mãos: “É uma equipa equilibrada a nível individual. Há dois jogadores por posição”.

A estreia do novo treinador do Vitória de Setúbal está prevista para o dia 24 de Novembro, em casa do FC Porto, em jogo da Taça de Portugal.