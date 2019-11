Festa até altas horas leva FC Porto a afastar quatro jogadores

O jogo deste domingo à noite, com o Boavista, poderá tornar-se mais complicado em função do episódio que terá afastado quatro jogadores da convocatória de Sérgio Conceição. De acordo com a imprensa desportiva, equipa técnica e direcção do FC Porto decidiram punir Marchesín, Saravia, Uribe e Luis Díaz por suposta infracção dos regulamentos internos do clube.

Em causa está uma festa de aniversário de um dos familiares dos atletas, que terá durado até perto das 5h00 da madrugada. Uma prática que viola largamente as regras impostas pelo clube, que determina a recolha dos jogadores, salvo caso excepcionais, até às 23h.

O caso saltou para a actualidade por força da divulgação de um vídeo da festa, publicado pela mulher de um dos atletas, que mostra os quatro sul-americanos a festejarem num local privado.

Ao decidir-se pela exclusão destes quatro elementos da convocatória para o embate com o Boavista, Sérgio Conceição vê-se, assim, privado de três activos que têm sido muito influentes na equipa ao longo da temporada: o guarda-redes Marchesín, o médio Uribe e o extermo Luis Díaz. Já o lateral direito Saravia tem tido mais dificuldades em lutar por uma vaga no “onze” inicial.