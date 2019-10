Semana de chuva em todo o país. Açores sob aviso amarelo

Prepare-se para uma semana de chuva em todo o país: o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva para esta segunda-feira e para o resto da semana no território do continente, em especial no litoral Norte e Centro. No resto do país, a chuva será fraca.

O céu vai estar em geral muito nublado, mesmo no Algarve, que durante alguns dias desta semana vai conseguir escapar à precipitação.

A situação deve-se a uma corrente de oeste que traz uma massa de ar quente e húmida. Assim, as temperaturas vão manter-se amenas para a época, com as máximas a rondar os 20 graus — Beja e Santarém chegam aos 24 esta segunda-feira e as previsões apontam para 26 em Évora na quarta-feira.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 8 graus de Bragança e os 17 de Lisboa e devem manter-se assim ao longo da semana.

Aviso amarelo nos Açores

Nos Açores, a passagem de uma depressão motiva um aviso amarelo para o arquipélago, esta segunda e terça-feira, com especial atenção para a precipitação, vento e agitação marítima nos grupos Ocidental e Central. No grupo Oriental, o aviso diz respeito apenas à precipitação, que se prevê forte.