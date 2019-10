Chuva está de regresso ao Norte e Centro

A chuva está de regresso esta quarta-feira a algumas zonas do país, principalmente aos distritos do Norte e do Interior. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê vento forte no litoral oeste e terras altas e precipitação em geral fraca e ainda uma pequena subida da temperatura mínima.

Segundo avança o instituto, o céu terá “períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado por nuvens médias e altas nas regiões Norte e Centro até meio da manhã, e pouco nublado na costa sul do Algarve”.

Durante o dia haverá também períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes nas regiões mais interiores do Norte e Centro e até final da tarde, sendo dispersos nas restantes regiões. Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Portalegre e Leiria são as regiões do país onde deverá chover esta quarta-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O arquipélago dos Açores vai estar sob aviso amarelo entre esta quarta e quinta-feira devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada por trovoadas, indicou também o IPMA.

De acordo com o instituto, o grupo Central dos Açores (Graciosa, São Jorge, Faial, Pico e Terceira) vai estar sob aviso amarelo entre as 15h de quarta e as 6h de quinta-feira e o grupo Ocidental (Flores e Corvo) também, entre as 12h e as 18h de quinta-feira. O aviso amarelo para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) vai estar em vigor entre as 0h e as 12h de quinta-feira.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.