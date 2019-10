Funcionários das Finanças, Segurança Social e SEF detidos por corrupção na legalização de imigrantes

Mais de 20 pessoas foram detidas esta manhã no decorrer de numa megaoperação da Polícia Judiciária para desmantelar uma associação criminosa nas estruturas do Estado, confirmou o PÚBLICO. Entre os detidos por corrupção na legalização de imigrantes estão dois funcionários das Finanças, dois da Segurança Social, uma inspectora do SEF e três advogados.

Fonte da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ confirma ao PÚBLICO que “está a decorrer” uma operação com o objectivo de desmantelar uma grupo de auxílio à imigração ilegal, que envolve funcionários de organismos do Estado. Mas não adianta mais informações, remetendo para o comunicado que vai ser libertado “em breve”.

O PÚBLICO apurou ainda que no terreno estão 240 inspectores da PJ, numa equipa liderada por juízes e magistrados do Ministério Público, que fizeram ainda buscas na Autoridade Tributária, Segurança Social e escritórios de advogados, além de buscas domiciliárias e detenções.

Segundo avança a TVI, esta rede que actuava nas estruturas do Estado legalizava imigrantes em troca de subornos há largos anos. De acordo com a mesma fonte, esta investigação da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da PJ dura há mais de três anos, e os detidos são suspeitos de se deixarem corromper por redes mafiosas bem estruturadas, com as quais têm ligações e que apostam na exploração e no tráfico de imigrantes, muitas das vezes com fins de escravatura laboral ou sexual, em Portugal e noutros países do espaço Schengen, para onde seguem depois de o nosso país lhes servir de porta de entrada na Europa.

Segundo o DN, o grupo suspeito criava empresas fantasma para criar contratos de trabalho, também fictícios, para os imigrantes, e contava com a ajuda de funcionários dos Estado que eram pagos para acelerar a obtenção dos necessários números de contribuinte e de segurança social e também das autorizações de residência. Em alguns casos, diz o DN, houve também a angariação de noivas para os chamados “casamentos brancos”, para conseguirem um visto comunitário.