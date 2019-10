Selecção feminina perde com Inglaterra em jogo de preparação

A selecção portuguesa de futebol feminino perdeu hoje com a congénere inglesa por 1-0, em jogo de preparação disputado no estádio do Bonfim, em Setúbal.

Num encontro em que conseguiu discutir o resultado frente a uma das mais fortes selecções mundiais, o golo decisivo surgiu num lance infeliz da guarda-redes Patrícia Morais, falha aproveitada por Beth Mead, aos 72 minutos, para inaugurar o marcador.

O jogo serviu de preparação de Portugal para a fase de qualificação para o Euro 2021, a ser organizado precisamente pelas britânicas, e a selecção “das quinas" podia mesmo ter saído com um empate, mas um livre cobrado por Cláudia Neto levou a bola à barra, acabando nas mãos da guarda-redes contrária.