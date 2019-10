Sp. Braga vence em Penafiel e lidera Grupo A

O Sp. Braga venceu por 1-3, esta segunda-feira, na deslocação a Penafiel, em partida da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, assumindo a liderança do Grupo A, com três pontos.

Rui Fonte (2'), Pablo (18') e Ricardo Horta (67') deram confortável vantagem à equipa de Sá Pinto, que teve sempre o jogo controlado perante um Penafiel incapaz de corrigir uma entrada em falso que acabou por ser determinante.

Rui Fonte e Pablo estrearam-se a marcar pelos “arsenalistas”, enquanto Ricardo Horta assumiu o comando dos marcadores da equipa, com seis golos (cinco na Liga Europa).

Paços de Ferreira e Marítimo empataram (1-1) no passado sábado e seguem o Sp. Braga na tabela. A próxima jornada da prova disputa-se já no domingo, com os bracarenses a receberam os madeirenses e o Penafiel a jogar novamente em casa frente ao Paços.