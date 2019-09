Mosteiro de Santa Clara-a-Velha em Coimbra recebe investimento de 600 mil euros

A Direcção Regional de Cultura do Centro lançou nesta quinta-feira o concurso público para obras de conservação e beneficiação geral do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, investimento de quase 600 mil euros.

“Após o primeiro concurso lançado em Fevereiro de 2019 ter ficado deserto, com o valor de 349.498,49 euros”, a Direcção Regional de Cultura do Centro (DRCC) lança novo procedimento concursal pelo preço base de 535.000 euros + IVA (total 567 100 Euro)”, lê-se numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O concurso, de acordo com a informação disponibilizada, “prevê trabalhos de conservação e restauro do mosteiro e ruína arqueológica, a beneficiação de toda a área exterior, nomeadamente dos acessos pedonais e mecânicos, da instalação eléctrica interior e exterior, do sistema de bombagem/drenagem de água, dos muros de contenção, entre outras intervenções no espaço da cerca do Mosteiro. Com o prazo de execução de 365 dias, a obra irá decorrer de modo faseado permitindo manter o monumento aberto ao público”.

Citada na nota de imprensa, a directora regional de Cultura do Centro, Susana Menezes, sublinha o empenho da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra “no desenvolvimento de procedimentos para reforçar em cerca de 200 mil euros o montante atribuído à candidatura da obra do Mosteiro, possibilitando ir ao encontro aos actuais valores de mercado”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A obra enquadrada no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Centro é comparticipada em 85% pelo Programa Operacional Centro 2020, sendo a contrapartida nacional assegurada pela DRCC”.

O fornecimento das peças do concurso, apresentação dos pedidos de participação e apresentação das propostas é efectuado através da plataforma informática de contratação pública acinGov (www.acingov.pt).

A apresentação de propostas decorre até às 23h59 do dia 07 de Outubro de 2019.