FC Porto passa à tangente em Portimão

O FC Porto despertou de um autêntico pesadelo para vencer, por 2-3, no último suspiro da deslocação a Portimão, em jogo da quinta jornada da I Liga, que esteve na iminência de ver transformar-se num desastre.

Depois de ter construído uma vantagem aparentemente suficiente para bater um adversário inofensivo até à entrada do último quarto de hora, o FC Porto assistiu, incrédulo, à reacção do Portimonense, que marcou dois golos em três minutos e esteve muito perto de virar o encontro do avesso, falhando uma oportunidade de golo já com os “dragões” reduzidos a dez unidades por expulsão de Alex Telles (90+2').

Alex Telles, que abrira o marcador na conversão de um penálti (25'), viu Zé Luís (45') ampliar a vantagem, fechando uma primeira parte em que os algarvios não fizeram um único remate.

Dener (74') e Anzai (77') ameaçaram virar a mesa com dois excelentes golos que perturbaram o FC Porto, mas que acabaram por revelar-se insuficientes para evitar a derrota, confirmada pelo central espanhol Marcano (90+8'), de cabeça, num canto, no último lance do encontro.